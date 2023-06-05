Малком отреагировал на признание себя лучшим нападающим сезона в РПЛ

«Привет всем, я Малком. Во-первых, хочу поблагодарить бога за то, что он дал мне всё для того, чтобы я мог сегодня наслаждаться футболом. Также благодарю мою семью, мою команду, весь медицинский штаб «Зенита» и болельщиков за то, что помогли мне стать лучшим на поле. Благодарю всех, кто за меня голосовал. Эта премия очень важна для меня, сезон был невероятным и незабываемым! Совсем скоро мы снова увидимся, обнимаю вас, мы вместе!» — сказал Малком в видео, опубликованном пресс-службой РПЛ.