Сперцян признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ

Напомним, Сперцян также стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. В течение розыгрыша национального первенства армянский хавбек оформил 12 голевых передач, сыграв при этом в 28 матчах. Отметим, что Сперцян также забил десять голов и стал седьмым бомбардиром чемпионата.