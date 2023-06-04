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Сперцян признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоялась торжественная церемония награждения премии «Герои РПЛ». «Полузащитником сезона» был признан хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Сперцян признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ
© чемпионат

Напомним, Сперцян также стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. В течение розыгрыша национального первенства армянский хавбек оформил 12 голевых передач, сыграв при этом в 28 матчах. Отметим, что Сперцян также забил десять голов и стал седьмым бомбардиром чемпионата.

«Краснодар» благодаря 22 баллам Сперцяна по системе «гол+пас» занял шестое место в чемпионате России, набрав 48 очков.

Контракт игрока с краснодарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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