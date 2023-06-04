Владимир Федотов признан лучшим тренером в РПЛ-2022/2023

Российский специалист получил награду лучшему тренеру в Российской Премьер-Лиге, опередив двух других финалистов в этой номинации — Сергея Семака («Зенит») и Валерия Карпина («Ростов»). Под руководством Федотова ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков по итогам 30 проведённых матчей. Кроме того, красно-синие пробились в финал Фонбет Кубка России, где сыграют с «Краснодаром».