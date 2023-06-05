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Капитан "Спартака" Джикия не исключил операцию на больной ноге

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о проблемах со здоровьем.

Капитану «Спартака» потребуется операция
© РИА Новости

По его словам, в межсезонье ему может потребоваться операция.

«Проблема с ногой, и еще одна, небольшая, которая, возможно, потребует хирургического вмешательства.

Думаю, что буду готов к первому сбору «Спартака». До начала сборов есть еще месяц. Чем быстрее займусь своим здоровьем и чем быстрее восстановлюсь, тем быстрее буду готов к возобновлению чемпионата», — приводит слова Джикии Sport24.

Напомним, что по ходу матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» Джикия был удален со скамейки запасных.

Таким образом, как минимум первый тур нового сезона РПЛ капитан красно-белых пропустит.

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