Капитану «Спартака» потребуется операция

«Проблема с ногой, и еще одна, небольшая, которая, возможно, потребует хирургического вмешательства.



Думаю, что буду готов к первому сбору «Спартака». До начала сборов есть еще месяц. Чем быстрее займусь своим здоровьем и чем быстрее восстановлюсь, тем быстрее буду готов к возобновлению чемпионата», — приводит слова Джикии Sport24.