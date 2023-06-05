Капитану «Спартака» потребуется операция

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о проблемах со здоровьем.
По его словам, в межсезонье ему может потребоваться операция.
«Проблема с ногой, и еще одна, небольшая, которая, возможно, потребует хирургического вмешательства.
Думаю, что буду готов к первому сбору «Спартака». До начала сборов есть еще месяц. Чем быстрее займусь своим здоровьем и чем быстрее восстановлюсь, тем быстрее буду готов к возобновлению чемпионата», — приводит слова Джикии Sport24.
Напомним, что по ходу матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» Джикия был удален со скамейки запасных.
Таким образом, как минимум первый тур нового сезона РПЛ капитан красно-белых пропустит.