Футболист Сангаре: объяснял, что тоже могу загореть, у всех глаза на лоб лезли

Вратарь московской «Родины» с малийскими корнями Дэвид Сангаре рассказал смешную историю из детства, связанную с цветом кожи.

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22-летний голкипер родился в Мали, но детство провел в Волгограде. Сангаре — воспитанник академий волгоградского «Ротора» и московского «Динамо». Он также имеет опыт выступлений за молодежные сборные России разных возрастов.

«В детстве несколько раз приходилось объяснять пацанам, что люди с темным цветом кожи тоже могут загорать. Причем даже сильнее, чем, когда кожа светлее. Известный факт, но у многих глаза на лоб лезли (смеется)», — приводит слова спортсмена Sport24.

В текущем сезоне Сангаре провел 24 матча за «Родину», в которых пропустил 23 мяча и 10 раз сыграл на ноль.

В заключительном туре Первой Лиги «Родина» сыграла вничью с казанским «Рубином» (0:0) и заняла пятое место. Московский клуб сыграет в стыковых матчах с 14 й командой Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку ставшая третьей владикавказская «Алания» не получила лицензию.

Таким образом, соперником «Родины» стал «Пари Нижний Новгород». Первый матч пройдет в Москве 6 июня, ответная игра — в Нижнем Новгороде 9 июня.