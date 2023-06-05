Тренер Карпин оценил информацию о своем возможном назначении в «Динамо»

Тренер сборной России Карпин отреагировал на информацию о возможном назначении в "Динамо"
Главный тренер «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном назначении в столичное «Динамо».
По его словам, к слухам в интернете не стоит относиться всерьез.
«Пишут, что я могу перейти в «Динамо»? Там спрашивайте. Откуда я знаю?
Как отношусь к подобным слухам? Никак. Комфортно ли в «Ростове»? Мне комфортно всегда», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занял четвертое место.
Тройку лидеров по итогам сезона составили петербургский «Зенит», а также столичные ЦСКА и «Спартак».