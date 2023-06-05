$80.88-0.0987.10+0.52

Тренер сборной России Карпин отреагировал на информацию о возможном назначении в "Динамо"

Главный тренер «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном назначении в столичное «Динамо».

Тренер Карпин оценил информацию о своем возможном назначении в «Динамо»
© РИА Новости

По его словам, к слухам в интернете не стоит относиться всерьез.

«Пишут, что я могу перейти в «Динамо»? Там спрашивайте. Откуда я знаю?

Как отношусь к подобным слухам? Никак. Комфортно ли в «Ростове»? Мне комфортно всегда», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занял четвертое место.

Тройку лидеров по итогам сезона составили петербургский «Зенит», а также столичные ЦСКА и «Спартак».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий