Тренер Карпин оценил информацию о своем возможном назначении в «Динамо»

«Пишут, что я могу перейти в «Динамо»? Там спрашивайте. Откуда я знаю?



Как отношусь к подобным слухам? Никак. Комфортно ли в «Ростове»? Мне комфортно всегда», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».