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Украинский нападающий «Челси» Мудрик похвастался помощью ВСУ

22-летний украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик разместил в социальной сети новое сообщение. Футболист показал фотографию со снарядом, на котором написан текст с «тёплым приветом».

Украинский нападающий «Челси» похвастался помощью ВСУ
© Betassist

Украинская пресса утверждает, что таким образом Мудрик «помог атаковать россиян».

Соцсети

«Челси» объявил о переходе Михаила Мудрика из «Шахтёра» 15 января. 22-летний атакующий полузащитник сборной Украины подписал с лондонцами контракт на восемь с половиной лет. Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит € 70+30 млн за Михаила. Он провёл 15 матчей в АПЛ, в которых сделал две голевые передачи.

Бывший футболист «Спартака» вступил в ВСУ

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил РФ на территории Украины. Вооружённых конфликт продолжается и по сей день.

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