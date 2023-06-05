Украинский нападающий «Челси» похвастался помощью ВСУ

«Челси» объявил о переходе Михаила Мудрика из «Шахтёра» 15 января. 22-летний атакующий полузащитник сборной Украины подписал с лондонцами контракт на восемь с половиной лет. Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит € 70+30 млн за Михаила. Он провёл 15 матчей в АПЛ, в которых сделал две голевые передачи.