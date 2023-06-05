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Президент РПЛ Алаев высказался об интриге в чемпионате России

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о конкуренции. Он выразил надежду, что в следующем сезоне интрига в споре за чемпионств будет сохраняться до последнего тура.

Президент РПЛ высказался об интриге в чемпионате России
© РИА Новости

«От нового сезона жду такого же яркого футбола. Я надеюсь, что интрига за все места будет сохраняться до последнего тура», — приводит слова Алаева ТАСС.

«Зенит» с 2019 года никому не отдаёт пальму первенства в РПЛ. Питерский клуб под руководством Сергея Семака пять раз подряд становится сильнейшим в стране. В нынешнем сезоне питерский клуб оформил чемпионство за четыре тура до конца чемпионата.

Отметим, что заранее стало известно, что из РПЛ вылетают «Химки» и московское «Торпедо».

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