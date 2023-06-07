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Фёдор Смолов назвал основные причины провала «Динамо» в сезоне РПЛ

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о неудачном для команды сезоне-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Динамовцы финишировали на девятом месте.

Смолов назвал основные причины провала «Динамо» в сезоне РПЛ
© Чемпионат.com

«Как прошёл сезон в «Динамо»? Неоднозначно, как и для всех, кто причастен или болеет за этот клуб. Год был важным, столетие клуба, но провели его не самым лучшим образом.

Со своей стороны могу сказать, что на это были объективные причины. Не остались в команде иностранцы, которые, казалось, по мнению руководства, ещё могут остаться. Варела, Бальбуэна, Моро, который с нами начинал сезон. Думаю, это стало большой потерей, потому что не получилось их равноценно заменить.

Не хочу никого обижать из партнёров, мы делали одно дело, но в рамках уровня, который катится вниз, мы могли выступить лучше. Однако ребята на позиции центрального защитника были без опыта игры, а это самое главное для их позиции. Ты можешь быть не на 100% готов физически, но если у тебя есть опыт, понимание, грамотный подсказ, то можешь многие вещи нивелировать.

По итогу наши ожидания и болельщиков по сезону не оправдались. Не могу сказать, что тренер ушёл, убрали по делу. Все виноваты — от руководства до игроков. Комплекс ошибок, в большей степени от игроков, потому что мы были на поле, и со стороны тренерского штаба», — сказал Смолов в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

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