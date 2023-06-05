Отец Месси: «Лео хочет вернуться в «Барсу». Верим, что сможем сделать это»

Мы верим, что Лео сможет вернуться», – сказал отец игрока Хорхе Месси после встречи с президентом «блауграны» Жоан Лапортой.
Ранее Месси ушел из «ПСЖ» после двух сезонов в команде.
«Барселона» может сделать официальное предложение аргентинцу, так как недавно Ла Лига одобрила финансовый план клуба.
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