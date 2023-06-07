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Раскрыты детали разговора отца Месси и президента «Барселоны»

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси, на днях провёл встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Хорхе заявил, что его сын готов играть за испанскую команду даже бесплатно. Детали разговора раскрывает издание El Larguero.

Лапорта — Месси: «Расслабься, если Лео вернётся, он будет самым высокооплачиваемым игроком в команде». Месси — Лапорте: «Не волнуйся, Лео готов играть за «Барселону» даже бесплатно».

Месси нарушил регламент ФИФА на ЧМ-2022

Ранее «ПСЖ» объявил, что 35-летний Месси покинет команду на правах свободного агента. Согласно Transfermarkt, соглашение между сторонами истекает 30 июня. Аргентинец играл за парижан с 2021 года.

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