Отец Месси заявил, что футболист хочет вернуться в "Барселону"

Аргентинский нападающий Лионель Месси хотел бы вновь выступать в составе испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом в понедельник сообщил отец игрока Хорхе Месси, комментарий которого приводит журналист Тони Хуанмарти на своей странице в Twitter.

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"Месси хочет вернуться в "Барселону", и я бы хотел, чтобы он вернулся. Такой сценарий возможен", - сказал отец футболиста.

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По информации Хуанмарти, в понедельник Хорхе Месси и президент испанского клуба Жоан Лапорта провели встречу. Ранее журналист Жерар Ромеро сообщил, что руководство чемпионата Испании одобрило план "Барселоны" по переходу Месси. Он отметил, что клуб смог существенно сократить зарплатную ведомость, что делает возможным трансфер футболиста в качестве свободного агента.

3 июня французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси по окончании нынешнего сезона, аргентинец выступал за парижскую команду с лета 2021 года. В составе ПСЖ игрок провел 74 матча в различных турнирах, отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

Месси 37 лет, он играл за "Барселону" с 2003 по 2021 годы, в ее составе нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.