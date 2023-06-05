Шамиль Газизов покинул пост генерального директора ФК "Уфа"

В клубе отметили, что Газизов взял вину на себя за результаты команды в сезоне. По итогам чемпионата Мелбет - Первой лиги "Уфа" заняла 16-е место в турнирной таблице и вылетела во Вторую лигу.

Газизову 54 года, он стал генеральным директором "Уфы" в марте 2021 года. Также специалист занимал данную должность с 2012 по 2020 год. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.