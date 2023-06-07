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Источник: Месси принял решение продолжить карьеру в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС.

Источник: Месси принял решение продолжить карьеру в «Интер Майами»
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«Месси выбрал «Интер Майами». Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения», — написал журналист Эрнан Кастильо в «Твиттере».

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года. Отец Месси Хорхе заявил, что его сын хочет вернуться в «Барселону», в структуре которой находился с 2000 по 2021 год. Отмечалось, что руководство Ла Лиги одобрило сине-гранатовым «план жизнеспособности», поэтому у них не возникнет проблем с подписанием легендарного аргентинского футболиста.

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