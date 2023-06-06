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Журналист Карпов: Аршавин не вошел в состав правления "Зенита"

По информации источника, заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин не включен в состав правления сине-бело-голубых. 42-летний экс-нападающий "Зенита" и заместитель генерального директора сине-бело-голубых по спортивному развитию Андрей Аршавин не войдет в состав нового управляющего органа в системе клуба - правления "Зенита", сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпина.

Журналист Карпов: Аршавин не вошел в состав правления "Зенита"
© Rusfootball

По данным источника, место в составе правления, помимо генерального директора Александра Медведева и главного тренера Сергея Семака, о которых стало известно ранее, получит также исполнительный директор Максим Погорелов.

Ранее появилась информация, что в петербургском "Зените" создается новый орган оперативного принятия решений - правление клуба из 9 человек, в состав которого войдут гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев и наставник команды Сергей Семак.

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