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Радимов: «Динамо», забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал команды и футболистов, которые его разочаровали по итогам 30-го тура чемпионата России.

Экс-полузащитник "Зенита" назвал главные разочарования 30-го тура чемпионата России
© Чемпионат.com

«Подводим итоги заключительного тура, по традиции выделяя три разочарования и три порадовавших эпизода. Кто разочаровал:

3. Джикия схватил удаление со скамейки и теперь точно пропустит несколько стартовых туров начала следующего чемпионата, в которые «Спартак» и так будет играть без Соболева. Не надо считать себя главнее тренера со своими подсказками со скамейки, ну и так подводить команду тоже нельзя, тем более капитану.

2. «Ростов» похвально провёл сезон, но на финише не выдержал гонки за медали и в последнем матче чемпионата без вариантов уступил прямому конкуренту.

1. «Динамо» и Лещук в очередной раз в моём антирейтинге, но иначе оценить их просто невозможно. Лещук хорохорился после игры с разобранным «Торпедо», а потом в двух матчах запустил семь мячей — проходной двор! Ну и первый пропущенный мяч с «Оренубургом» — таких ошибок даже в Медиалиге не делают. «Динамо», забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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