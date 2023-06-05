Экс-полузащитник "Зенита" назвал главные разочарования 30-го тура чемпионата России

«Подводим итоги заключительного тура, по традиции выделяя три разочарования и три порадовавших эпизода. Кто разочаровал:



3. Джикия схватил удаление со скамейки и теперь точно пропустит несколько стартовых туров начала следующего чемпионата, в которые «Спартак» и так будет играть без Соболева. Не надо считать себя главнее тренера со своими подсказками со скамейки, ну и так подводить команду тоже нельзя, тем более капитану.



2. «Ростов» похвально провёл сезон, но на финише не выдержал гонки за медали и в последнем матче чемпионата без вариантов уступил прямому конкуренту.



1. «Динамо» и Лещук в очередной раз в моём антирейтинге, но иначе оценить их просто невозможно. Лещук хорохорился после игры с разобранным «Торпедо», а потом в двух матчах запустил семь мячей — проходной двор! Ну и первый пропущенный мяч с «Оренубургом» — таких ошибок даже в Медиалиге не делают. «Динамо», забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.