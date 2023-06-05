Болельщику грозит до года тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа за толчок футболиста

Болельщику «Бордо» грозит до года тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа за толчок игрока «Родеза» во время матча Лиги 2
Болельщику «Бордо», толкнувшему игрока «Родеза», грозит до года тюрьмы.
Матч заключительного тура французской Лиги 2 между «Бордо» и «Родезом» был прерван в первом тайме после гола хавбека «Родеза» Люка Бюаде. Игрок праздновал гол за пределами поля, и один из фанатов «Бордо» прорвался с трибун и толкнул Бюаде. Футболист упал, и медики унесли его на носилках. У Бюаде диагностировали сотрясение мозга.
По информации RMC Sport, болельщик «Бордо», толкнувший Бюаде, предстанет перед судом в ноябре. Ему грозит тюремное заключение на срок до года и штраф в размере до 15 тысяч евро. Сообщается, что Люка Бюаде обратился в полицию после матча. Игрок был осмотрен судмедэкспертом, который не обнаружил у него повреждений.
Сообщается, что решение по остановленному матчу будет вынесено дисциплинарным комитетом на этой неделе.
Отметим, что «Бордо» боролся за 2-е место в Лиге 2, которое дает путевку в высший дивизион. Чтобы обойти «Метц», «Бордо» нужна была крупная победа над «Родезом».
Болельщику «Бордо» грозит до года тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа за толчок игрока «Родеза» во время матча Лиги 2
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