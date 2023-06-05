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Аршавин — о Сафонове: в некоторых моментах он пижонит, зато умеет выручать команду

Бывший полузащитник сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему считает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим вратарём прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

Аршавин объяснил, почему считает Сафонова лучшим вратарем прошедшего сезона
© Чемпионат.com

«Для меня не было яркого какого то одного вратаря в этом году. Но я считаю самым сильным голкипером Сафонова. Даже несмотря на то, что Акинфеев подтверждает свой класс из года в год, а Лантратов провёл сильную вторую часть сезона в «Локомотиве». У него даже были ошибки в этом сезоне, но все равно его качествам нет равных.

Сафонов допускает оплошности, даже пижонство в некоторых моментах. Зато умеет выручать команду», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, 24 летний голкипер «Краснодара» в минувшем сезоне РПЛ пропустил 43 мяча в 27 матчах. При этом Сафонов оставлял свои ворота в неприкосновенности в семи играх.

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