Аршавин объяснил, почему считает Сафонова лучшим вратарем прошедшего сезона

Аршавин — о Сафонове: в некоторых моментах он пижонит, зато умеет выручать команду
Бывший полузащитник сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему считает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим вратарём прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Для меня не было яркого какого то одного вратаря в этом году. Но я считаю самым сильным голкипером Сафонова. Даже несмотря на то, что Акинфеев подтверждает свой класс из года в год, а Лантратов провёл сильную вторую часть сезона в «Локомотиве». У него даже были ошибки в этом сезоне, но все равно его качествам нет равных.
Сафонов допускает оплошности, даже пижонство в некоторых моментах. Зато умеет выручать команду», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, 24 летний голкипер «Краснодара» в минувшем сезоне РПЛ пропустил 43 мяча в 27 матчах. При этом Сафонов оставлял свои ворота в неприкосновенности в семи играх.