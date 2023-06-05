Аршавин объяснил, почему считает Сафонова лучшим вратарем прошедшего сезона

«Для меня не было яркого какого то одного вратаря в этом году. Но я считаю самым сильным голкипером Сафонова. Даже несмотря на то, что Акинфеев подтверждает свой класс из года в год, а Лантратов провёл сильную вторую часть сезона в «Локомотиве». У него даже были ошибки в этом сезоне, но все равно его качествам нет равных.



Сафонов допускает оплошности, даже пижонство в некоторых моментах. Зато умеет выручать команду», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».