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Экс-наставник "Селтика" Постекоглу стал главным тренером "Тоттенхэма"

Австралийский специалист Ангелос Постекоглу стал главным тренером английского «Тоттенхэма». Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

«Тоттенхэм» объявил имя нового главного тренера
© Газета.Ru

Тренер подписал контракт с «Тоттенхэмом» на четыре года. К исполнению своих обязанностей он приступит 1 июля.

47-летний Постекоглу с 2021 года тренировал шотландский «Селтик». При нем клуб из Глазго дважды стал чемпионом Шотландии, дважды выиграл Кубок лиги и стал обладателем Кубка страны. С 2013 по 2017 год Постекоглу был главным тренером сборной Австралии.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм» набрал 60 очков в 38 матчах и занял восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Завершал сезон вместе с командой на посту главного тренера Райан Мэйсон, ставший исполняющим обязанности после увольнения итальянца Антонио Конте.

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