Экс-тренер "Спартака" Романцев заявил, что дисквалификация станет примером для Соболева
Бывший главный тренер московского "Спартака" прокомментировал дисквалификацию нападающего красно-белых Александра Соболева, которую тот получил по итогам инцидента, произошедшего в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".
"Знаю одно: Соболев — железный. Конечно, это не красит его. Но это ему и пример. Он молодой парень, и в будущем он такого не повторит. Четыре матча — это, конечно, много. Его уже наказали. И одним матчем, и тем, как народ к этому жесту отнесся. Это уже наказание: пацан все понял", - заявил Романцев.
Напомним, что на 67-й минуте игры форвард "Спартака" получил красную карточку за то, что схватил себя за пах перед Виллианом Рошей. Позже защитник ЦСКА также был удален за аналогичный жест, пытаясь показать арбитру Сергею Карасеву, что сделал спартаковец. 24 мая Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрела инцидент и наказала Соболева дисквалификацией сроком на четыре игры, а также отменила красную карточку, показанную Роше.
Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слова защитника ЦСКА Виллиана Роши, который обвинил форварда красно-белых Александра Соболева в провокациях во время матча команд в 28-м туре Российской премьер-лиги.