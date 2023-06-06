Романцев заявил, что дисквалификация станет примером для Соболева

"Знаю одно: Соболев — железный. Конечно, это не красит его. Но это ему и пример. Он молодой парень, и в будущем он такого не повторит. Четыре матча — это, конечно, много. Его уже наказали. И одним матчем, и тем, как народ к этому жесту отнесся. Это уже наказание: пацан все понял", - заявил Романцев.