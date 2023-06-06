Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отказался возглавить «Фенербахче» сообщает Sporx.

© GETTY IMAGES

По данным источника, турецкий клуб рассматривал Луческу, как одного из кандидатов на пост главного тренера, однако, румынский специалист хочет до конца отработать контракт с «Динамо».

Напомним, в мае Луческу перенёс операцию и временно приостановил работу главным тренером «Динамо». Румынский специалист возглавляет киевлян с 2020 года. Контрактное соглашение тренера с клубом рассчитано до 2024 года.