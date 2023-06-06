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Мирча Луческу отказался возглавить «Фенербахче»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отказался возглавить «Фенербахче» сообщает Sporx.

Мирча Луческу отказался возглавить «Фенербахче»
© GETTY IMAGES

По данным источника, турецкий клуб рассматривал Луческу, как одного из кандидатов на пост главного тренера, однако, румынский специалист хочет до конца отработать контракт с «Динамо».

Напомним, в мае Луческу перенёс операцию и временно приостановил работу главным тренером «Динамо». Румынский специалист возглавляет киевлян с 2020 года. Контрактное соглашение тренера с клубом рассчитано до 2024 года.

По итогам прошлого сезона чемпионата Украины «Динамо» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице. Чемпионом УПЛ стал «Шахтёр». Второе место занял «Днепр-1». В тройке призёров финишировала «Заря».

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