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Футболист Сангаре: русские – точно не расисты

Вратарь московской «Родины» с малийскими корнями Дэвид Сангаре заявил, что не считает россиян расистами.

Вратарь московской «Родины» Сангаре: русские – точно не расисты
© Газета.Ru

22-летний голкипер родился в Мали, но детство провел в Волгограде. Сангаре — воспитанник академий волгоградского «Ротора» и московского «Динамо». Он также имеет опыт выступлений за молодежные сборные России разных возрастов.

«Русский народ — не расисты. В мой адрес были отдельные выкрики от болельщиков, но не считаю это расизмом: скорее просто попытка вывести соперника из себя, а не целенаправленная ненависть к людям другой расы», — приводит слова футболиста Sport24.

В текущем сезоне Сангаре провел 24 матча за «Родину», в которых пропустил 23 мяча и 10 раз сыграл на ноль.

Напомним, в заключительном туре Первой Лиги «Родина» сыграла вничью с казанским «Рубином» (0:0) и заняла пятое место. Московский клуб сыграет в стыковых матчах с 14 й командой Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку ставшая третьей владикавказская «Алания» не получила лицензию.

Таким образом, соперником «Родины» стал «Пари Нижний Новгород». Первый матч пройдет в Москве 6 июня, ответная игра — в Нижнем Новгороде 9 июня.

Ранее Сангаре заявил, что чувствует себя абсолютно русским человеком.

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