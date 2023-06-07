«Факел» на выезде обыграл «Енисей» в первом стыковом матче

Завершился первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге, в котором встречались красноярский «Енисей» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Факел» одержал победу со счётом 1:0.