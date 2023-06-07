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«Факел» на выезде обыграл «Енисей» в первом стыковом матче благодаря голу Маркова

Завершился первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге, в котором встречались красноярский «Енисей» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Факел» одержал победу со счётом 1:0.

«Факел» на выезде обыграл «Енисей» в первом стыковом матче
© РИА Новости

Победу воронежцам принёс нападающий Евгений Марков, который отличился на 77-й минуте. С 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня. Начало игры — в 17:30 мск.

«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.

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