Модрич попрощался с Бензема

«Мне грустно осознавать, что ты уходишь, но я горжусь, что получил возможность играть с одним из лучших на протяжении 11 лет. На первой же тренировке увидел, что ты особенный игрок. Спасибо за всё, Карим. Удачи в карьере!» — написал Модрич в соцсетях.