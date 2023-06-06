«Оренбург» может взять в аренду нападающего ЦСКА

«Мы рассматриваем аренду Гайча из ЦСКА как один из вариантов. Но пока не могу сказать, что из этого получится. Один из факторов желания подписать Гайча — он аргентинец. И ему будет проще взаимодействовать с нашими аргентинцами.



«Верона» выкупит Гайча, если останется в Серии А? Не знаю, на каких условиях игрок туда переходил. Надо дождаться — вернётся из аренды или нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.