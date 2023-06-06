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Спортдиректор «Оренбурга» сообщил о желании клуба взять в аренду форварда ЦСКА Гайча

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что клуб заинтересован в аренде нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

«Оренбург» может взять в аренду нападающего ЦСКА
© Чемпионат.com

«Мы рассматриваем аренду Гайча из ЦСКА как один из вариантов. Но пока не могу сказать, что из этого получится. Один из факторов желания подписать Гайча — он аргентинец. И ему будет проще взаимодействовать с нашими аргентинцами.

«Верона» выкупит Гайча, если останется в Серии А? Не знаю, на каких условиях игрок туда переходил. Надо дождаться — вернётся из аренды или нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Контракт 24-летнего Гайча с ЦСКА рассчитан до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий сыграл за «Верону» 16 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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