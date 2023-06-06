В клубе РПЛ подтвердили подписания двух аргентинцев и россиянина

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин подтвердил информацию о переходе в стан клуба двух аргентинских игроков и одного россиянина. Его слова передает Legalbet.

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«Наверное, завтра будет три трансфера аргентинцев и еще одного россиянина», — сказал Еремякин.

Напомним, 1 июня журналист Сесар Луис Мело сообщал, что российский клуб близок к приобретению аргентинского центрального хавбека «Химнасии» Томаса Муро.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за «Химнасию» 12 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает хавбека в €400 тысяч.

По итогам сезона-2022/23 чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место, обойдя московские «Локомотив» и «Динамо».