В клубе РПЛ подтвердили подписания двух аргентинцев и россиянина
Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин подтвердил информацию о переходе в стан клуба двух аргентинских игроков и одного россиянина. Его слова передает Legalbet.
«Наверное, завтра будет три трансфера аргентинцев и еще одного россиянина», — сказал Еремякин.
Напомним, 1 июня журналист Сесар Луис Мело сообщал, что российский клуб близок к приобретению аргентинского центрального хавбека «Химнасии» Томаса Муро.
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за «Химнасию» 12 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает хавбека в €400 тысяч.
По итогам сезона-2022/23 чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место, обойдя московские «Локомотив» и «Динамо».
В 30 матчах подопечные Марцела Лички одержали 14 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений, набрав 46 очков.