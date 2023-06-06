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«Оренбург» объявил о подписании контракта с 19-летним воспитанником «Галатасарая»

Нападающий турецкого клуба «Алтынорду» Эмирджан Гюрлюк продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. 19-летний футболист подписал контракт с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в телеграм-канале.

«Оренбург» подписал контракт с 19-летним воспитанником «Галатасарая»
© Чемпионат.com

Отметим, что интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 350 тыс. В нынешнем сезоне чемпионата Турции Гюрлюк провёл 29 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Эмирджан является воспитанником «Галатасарая». За «Алтынорду» футболист играл с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Гюрлюк присоединится к «Зениту» ближайшим летом и начнёт выступления за российскую команду со следующего сезона. При этом была информация, что в услугах Гюрлюка заинтересован ряд клубов из чемпионата Турции.

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