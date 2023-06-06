«Севилья» продлила контракт с Мендилибаром

«Севилья» объявила о продлении контракта с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром.

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Новое соглашение со специалистом рассчитано до июня 2024 года.

Мендилибар возглавил «Севилью» в марте 2023 года, изначально контракт действовал до конца сезона.

«Севилья» под руководством Мендилибара в седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы, победив «Рому» в серии пенальти (1:1, 4:1 — по пен.). «Севилья» завоевывала трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.