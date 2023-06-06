Халимбеков покинул пост главного тренера «Уфы»

Арслан Халимбеков покинул должность главного тренера футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба команды из Башкортостана.
Халимбеков возглавил «Уфу» в октябре 2022 года, заключив контракт до завершения сезона-2022/2023. Под руководством 55-летнего специалиста уфимцы сыграли 22 матча, в которых шесть раз победили, четыре раза сыграли вничью и проиграли в 12 встречах.
Также тренерский штаб «Уфы» покинул Николай Сафрониди. Ранее с поста генерального директора клуба ушёл Шамиль Газизов.
В завершившемся сезоне «Уфа» заняла 16-е место в чемпионате Первой лиги и вылетела в низший дивизион. В сезоне-2021/2022 клуб выступал в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), которую покинул после стыковых матчей с «Оренбургом».