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Халимбеков покинул пост главного тренера «Уфы»

Арслан Халимбеков покинул должность главного тренера футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба команды из Башкортостана.

Халимбеков покинул пост главного тренера «Уфы»
© Betassist

Халимбеков возглавил «Уфу» в октябре 2022 года, заключив контракт до завершения сезона-2022/2023. Под руководством 55-летнего специалиста уфимцы сыграли 22 матча, в которых шесть раз победили, четыре раза сыграли вничью и проиграли в 12 встречах.

Также тренерский штаб «Уфы» покинул Николай Сафрониди. Ранее с поста генерального директора клуба ушёл Шамиль Газизов.

В завершившемся сезоне «Уфа» заняла 16-е место в чемпионате Первой лиги и вылетела в низший дивизион. В сезоне-2021/2022 клуб выступал в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), которую покинул после стыковых матчей с «Оренбургом».

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