Халимбеков покинул пост главного тренера «Уфы»

Арслан Халимбеков покинул должность главного тренера футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба команды из Башкортостана.

Халимбеков возглавил «Уфу» в октябре 2022 года, заключив контракт до завершения сезона-2022/2023. Под руководством 55-летнего специалиста уфимцы сыграли 22 матча, в которых шесть раз победили, четыре раза сыграли вничью и проиграли в 12 встречах.

Также тренерский штаб «Уфы» покинул Николай Сафрониди. Ранее с поста генерального директора клуба ушёл Шамиль Газизов.