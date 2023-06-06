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«Рубин» объявил об уходе Ильи Самошникова

Казанский «Рубин» объявил об уходе защитника Ильи Самошникова в связи с окончанием контракта. Ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летний игрок может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Зените».

«Рубин» объявил об уходе защитника
© Чемпионат.com

«Спасибо, Самоха! Защитник Илья Самошников покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта.

Футбольный клуб «Рубин» благодарит Илью за огромный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба казанцев в клубном телеграм-канале.

25-летний Самошников, выступающий за «Рубин» с 2020 года, сыграл 28 матчей в Первой лиге России в текущем сезоне. Защитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Контракт Самошникова с казанцами был рассчитан до июня 2023 года.

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