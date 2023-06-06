Стало известно, во сколько Грузии обошелся молодежный чемпионат Европы по футболу

Власти Грузии потратили 115 млн лари (около $44 млн) на обустройство спортивной инфраструктуры к молодежному чемпионату Европы по футболу. Об этом во вторник сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, который ознакомился с заключительным этапом подготовительных работ.

"Вам известно, что мы готовимся к очень важному мероприятию - к молодежному чемпионату Европы по футболу, - сказал Гарибашвили. - 21 июня состоится игра сборных Грузии и Португалии. Наша страна полностью готова, чтобы достойно, на высшем уровне провести этот чемпионат. Мы отремонтировали 10 объектов. На осуществление этих проектов было потрачено 115 млн лари".

Как ранее сообщало Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, в рамках проекта по подготовке к молодежному чемпионату Европы была осуществлена полная реставрация тбилисского стадиона имени Михаила Месхи и кутаисского стадиона имени Рамаза Шенгелии. Полностью было заменено покрытие на тбилисском стадионе имени Бориса Пайчадзе, на трех тбилисских тренировочно-запасных стадионах и одном тренировочно-запасном стадионе в Сагурамо. В Цхалтубо и Кобулети построены по одному тренировочно-запасному стадиону и еще два - в Батуми.