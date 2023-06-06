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Подготовка к молодежному чемпионату Европы по футболу обошлась Грузии в $44 млн

Власти Грузии потратили 115 млн лари (около $44 млн) на обустройство спортивной инфраструктуры к молодежному чемпионату Европы по футболу. Об этом во вторник сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, который ознакомился с заключительным этапом подготовительных работ.

Стало известно, во сколько Грузии обошелся молодежный чемпионат Европы по футболу
© РИА Новости

"Вам известно, что мы готовимся к очень важному мероприятию - к молодежному чемпионату Европы по футболу, - сказал Гарибашвили. - 21 июня состоится игра сборных Грузии и Португалии. Наша страна полностью готова, чтобы достойно, на высшем уровне провести этот чемпионат. Мы отремонтировали 10 объектов. На осуществление этих проектов было потрачено 115 млн лари".

Как ранее сообщало Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, в рамках проекта по подготовке к молодежному чемпионату Европы была осуществлена полная реставрация тбилисского стадиона имени Михаила Месхи и кутаисского стадиона имени Рамаза Шенгелии. Полностью было заменено покрытие на тбилисском стадионе имени Бориса Пайчадзе, на трех тбилисских тренировочно-запасных стадионах и одном тренировочно-запасном стадионе в Сагурамо. В Цхалтубо и Кобулети построены по одному тренировочно-запасному стадиону и еще два - в Батуми.

Молодежный чемпионат Европы пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля 2023 года. Матчи турнира с участием 16 команд примут четыре стадиона в Румынии (два в Клуж-Напоке и два в Бухаресте) и четыре стадиона в Грузии (Батуми, Кутаиси и два в Тбилиси). Матч открытия турнира примет Румыния, финал пройдет в Грузии.

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