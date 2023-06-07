УЕФА надавил на «Ювентус» и заставил выйти из проекта Суперлиги

Стало известно, почему туринский «Ювентус» принял решение отказаться от участия в проекте Суперлиги.

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Как сообщает испанское издание As, генеральный директор итальянского клуба Маурицио Сканавино, который направил объяснительное письмо другим участникам проекта, заявил в нем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) грозился отстранить команду на три года от участия в соревнованиях под своей эгидой.

УЕФА объяснил свои действия одной из возможных мер наказания за финансовые махинации.

Источники в Суперлиге оказались шокированы подобным ходом от УЕФА и заявили о готовности отстаивать свои права в правовой плоскости.