УЕФА надавил на «Ювентус» и заставил выйти из проекта Суперлиги

As: УЕФА шантажировал "Ювентус" трехлетней дисквалификацией из-за участия в проекте Суперлиги
Стало известно, почему туринский «Ювентус» принял решение отказаться от участия в проекте Суперлиги.
Как сообщает испанское издание As, генеральный директор итальянского клуба Маурицио Сканавино, который направил объяснительное письмо другим участникам проекта, заявил в нем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) грозился отстранить команду на три года от участия в соревнованиях под своей эгидой.
УЕФА объяснил свои действия одной из возможных мер наказания за финансовые махинации.
Источники в Суперлиге оказались шокированы подобным ходом от УЕФА и заявили о готовности отстаивать свои права в правовой плоскости.
Напомним, что после выхода «Ювентуса», в проекте Суперлиги остались два участника — мадридский «Реал» и «Барселона».
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