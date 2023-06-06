В футбольной Суперлиге осталось две команды

Туринский "Ювентус" принял решение прекратить участие в создании европейской Суперлиги, которая по задумке должна была стать полноценной заменой Лиге чемпионов. Об этом сообщает издание Relevo.

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По информации источника, руководство итальянского клуба уже направило письмам двум оставшимся клубам, которые продолжают попытки создать альтернативный турнир - мадридскому "Реалу" и каталонской "Барселоне". Ожидается, что решение бюрократических вопросов займет у "бьянконери" несколько недель, однако это никак не повлияет на конечный результат.

Напомним, что "Ювентус" входил в число 12 клубов, которые в апреле 2021 года объявили о создании европейской Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступали резко против данной инициативы, пообещав дисквалифицировать организаторов соревнования, из-за чего большая часть команд объявила об отказе участия в турнире еще по истечении первого месяца.