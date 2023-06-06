Английский клуб "Манчестер Сити" стал самым дорогим футбольным брендом мира.

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Такой результат исследования, которое провела консалтинговая компания Brand Finance, опубликовавшая во вторник итоговый рейтинг.

"Манчестер Сити" занял первое место, опередив мадридский "Реал". Стоимость "Мансити" составляет 1,562 миллиарда долларов. За год клуб подорожал на 23 миллиона.

Стоимость "Реала" оценивается в 1,513 миллиарда - на 255 миллионов меньше, чем годом ранее. Замкнула тройку лучших испанская "Барселона" - 1,425 миллиарда.