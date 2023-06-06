"Манчестер Сити" обошел "Реал" и стал самым дорогим футбольным брендом мира
Английский клуб "Манчестер Сити" стал самым дорогим футбольным брендом мира.
Такой результат исследования, которое провела консалтинговая компания Brand Finance, опубликовавшая во вторник итоговый рейтинг.
"Манчестер Сити" занял первое место, опередив мадридский "Реал". Стоимость "Мансити" составляет 1,562 миллиарда долларов. За год клуб подорожал на 23 миллиона.
Стоимость "Реала" оценивается в 1,513 миллиарда - на 255 миллионов меньше, чем годом ранее. Замкнула тройку лучших испанская "Барселона" - 1,425 миллиарда.
В топ-10 также вошли английские "Манчестер Юнайтед" - 1,412 млрд и "Ливерпуль" - 1,411 млрд, французский "Пари Сен-Жермен"- 1,174 млрд, немецкая "Бавария" - 1,140 млрд. Еще три клуба из Англии расположились в конце десятки - "Арсенал" - 940 млн, "Тоттенхэм" - 931 млн и "Челси" - 893 млн.