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Холанд стал самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холнад стал стал самым дорогим футболистом мира по версии CIES Football Observatory. Стоимость форварда по оценкам центра спортивных исследований составила 245,1 миллионов евро.

Холанд стал самым дорогим футболистом мира
© Матч ТВ (новости)

Он оказался единственным футболистом, который смог преодолеть отметку в 200 миллионов.

Второе место в этом списке занял нападающий «Реала» Винисиус Жуниор (196,3 миллиона евро).

На третьей строчке оказался вингер Букайо Сака из «Арсенала» (195,8 млн).

Топ 10 самых дорогих футболистов мира:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 245,1 миллиона евро;

2. Винисиус Жуниор («Реал») — 196,3;

3. Букайо Сака («Арсенал») — 195,8;

4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) — 190,2;

5. Родриго («Реал») — 184,5;

6. Педри («Барселона») — 178;

7. Гави («Барселона») — 174,1;

8. Джамал Мусиала («Бавария») — 170,2;

9. Филип Фоден («Манчестер Сити») — 166,8;

10. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 163,2.

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