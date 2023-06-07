Моуринью получил крупное предложение от клуба из Саудовской Аравии

Один из клубов Саудовской Аравии заинтересован в приглашении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, сообщает инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

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По его информации, португалец получил выгодное предложение, но намерен продолжить руководить итальянской командой и уже приступил к работе по подбору футболистов на следующий сезон.

Ранее римляне под руководством Моуринью потерпели поражение в финале Лиги Европы от «Севильи» в серии пенальти (1:4), основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1.