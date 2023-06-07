«Пари НН» объявил стартовый состав на стыковой матч с «Родиной»

В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встретятся московская «Родина» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.