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«Пари НН» объявил стартовый состав на стыковой матч с «Родиной»

В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встретятся московская «Родина» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пари НН» объявил стартовый состав на стыковой матч с «Родиной»
© РИА Новости

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Стоцкий, Жигулёв, Севикян, Майга, Калинский, Рыбчинский, Сулейманов.

Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.

«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.

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