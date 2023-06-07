Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль с украденного автомобиля в честь ухода из команды

«Мы делаем свою работу правильно, я обязательно останусь тренером «Наполи» в следующем году. Моя Panda? Сначала мы посмотрим, в каком состоянии они нам ее вернут, сколько километров они проехали, и есть ли внутри компакт-диски Пино Даниэле».