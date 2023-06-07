$81.25-0.0886.95-0.08

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль с украденного автомобиля в честь ухода из команды

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в честь ухода из команды получил от ультрас неаполитанской команды руль с украденного у него в октябре 2021 года Fiat Panda.

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль с украденного автомобиля в честь ухода из команды
© Чемпионат.com

На такой шаг ультрас пошли из-за недовольства работой итальянского специалиста в команде. Там же они оставили баннер со следующим текстом: «Спаллетти, мы вернем тебе твою Panda, если ты уйдёшь».

В следующем году тренеру отправили записку с требованием выкупа. Спаллетти отреагировал следующим образом:

«Мы делаем свою работу правильно, я обязательно останусь тренером «Наполи» в следующем году. Моя Panda? Сначала мы посмотрим, в каком состоянии они нам ее вернут, сколько километров они проехали, и есть ли внутри компакт-диски Пино Даниэле».

На церемонии прощания со Спалетти пришли несколько представителей фанатских объединений, вручив тренеру в большой коробке руль и диски с музыкой Даниэле.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители