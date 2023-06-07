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Комментатор Орлов заявил, что голкипер "Краснодара" Сафонов перестал прогрессировать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

Комментатор Орлов упрекнул вратаря «Краснодара» в остановке развития
© РИА Новости

По его словам, 24-летний вратарь в сезоне-2022/23 серьезно просел в психологическом плане.

«С Сафоновым что-то происходит. Помните, некоторые специалисты говорили, что у Акинфеева появился новый наследник? Так вот, это не так. Во всяком случае пока.

Голкипер «Краснодара» приостановился в развитии. Возможно, он как-то надломился психологически. Потерял уверенность», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 27 матчей, из которых в семи не пропустил ни одного мяча. Всего в среднем по сезону Сафонов пропускал 1,59 гола за матч.

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