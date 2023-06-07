Комментатор Орлов упрекнул вратаря «Краснодара» в остановке развития

По его словам, 24-летний вратарь в сезоне-2022/23 серьезно просел в психологическом плане.

«С Сафоновым что-то происходит. Помните, некоторые специалисты говорили, что у Акинфеева появился новый наследник? Так вот, это не так. Во всяком случае пока. Голкипер «Краснодара» приостановился в развитии. Возможно, он как-то надломился психологически. Потерял уверенность», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 27 матчей, из которых в семи не пропустил ни одного мяча. Всего в среднем по сезону Сафонов пропускал 1,59 гола за матч.