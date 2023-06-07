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Карту болельщика оформили более 950 тыс. россиян

Более 950 тыс. россиян оформили карту болельщика, необходимую для посещения матчей Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сказано в сообщении Минцифры РФ, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Карту болельщика оформили более 950 тыс. россиян
© РИА Новости

"Завершены матчи Российской премьер-лиги. На конец футбольного сезона было выдано 967 тыс. карт болельщика", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили о пяти городах, в которых больше остальных оформили карты болельщика. Лидирует по этому показателю Москва (135,2 тыс.), следом идут Санкт-Петербург (129 тыс.), Краснодарский край (120 тыс.), Нижегородская область (86,7 тыс.) и Ростовская область (76,7 тыс.).

"Всего за сезон с использованием карты болельщика состоялось 148 матчей. Технически сложные системы идентификации и контроля доступа справились со своей задачей. В 11 городах на 16 стадионах более миллиона болельщиков успешно попали на матчи", - добавляется в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ. С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить карту болельщика без посещения МФЦ. Также упрощенная процедура получения карты болельщика есть у инвалидов и пенсионеров.

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