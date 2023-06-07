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Футболист Смолов заявил, что больше не сыграет за сборную России

Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов не видит смысла в возвращении в сборную России. Об этом он рассказал в среду на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Смолов заявил, что больше не сыграет за сборную России
© ТАСС

"Считаю ли я, что сыграю хоть один официальный матч за сборную России? Нет, к сожалению, я с этой идеей простился. Я не вижу в обозримом будущем возвращения сборной России по футболу на международный официальный уровень. Я разговаривал с [Валерием] Георгиевичем [Карпиным] (главным тренером сборной России - прим. ТАСС) по этому поводу. Я бы наверное отказался [от вызова]", - сказал Смолов.

"Притом я не хочу, чтобы это выглядело так, что мне безразлична судьба сборной. Я просто искренне не вижу смысла, потому что есть молодые ребята, которым предстоит защищать цвета сборной. И я надеюсь, искренне верю, что этот момент как можно скорее настанет", - добавил он.

Смолову 33 года, в составе сборной России он провел 45 матчей, забив 16 голов и отдав 4 голевые передачи. Смолов принимал участие в чемпионате Европы 2016 года, домашних для России Кубке конфедераций - 2017 и чемпионате мира 2018 года.

Федор Смолов женился на блогере Карине Истоминой

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

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