Смолов заявил, что больше не сыграет за сборную России

"Считаю ли я, что сыграю хоть один официальный матч за сборную России? Нет, к сожалению, я с этой идеей простился. Я не вижу в обозримом будущем возвращения сборной России по футболу на международный официальный уровень. Я разговаривал с [Валерием] Георгиевичем [Карпиным] (главным тренером сборной России - прим. ТАСС) по этому поводу. Я бы наверное отказался [от вызова]", - сказал Смолов.