Тренер Гаджиев: у «Факела» есть преимущество над «Енисеем»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев в разговоре со «Спорт День за Днем» поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния между «Енисеем» и «Факелом» за право выступать в следующем сезоне РПЛ.

Сегодня, 7 июня, «Енисей» примет на своем поле «Факел» в первом матче стыков. Встреча пройдет в Красноярске и начнется в 15:00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Ответная встреча пройдет 10 июня в Воронеже.

– Я думаю, небольшое преимущество за «Факелом». Оно выражается в том, что у них чуть побольше опыта. Я считаю, что «Факел» неплохо провел сезон в РПЛ. Я видел «Енисей» и «Факел» и мне кажется, у воронежцев чуть повыше уровень физического состояния, но его еще нужно сохранить. При этом, у «Енисея» есть свои достоинства: они неплохо организованы, хорошо контролируют мяч и у них еще есть свой стадион, под крышей которого «Енисей» будет иметь преимущество.

– Игра в манеже – серьезное преимущество?