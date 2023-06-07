$81.25-0.0886.95-0.08

Экс-игрок ЦСКА Рикардо Жезус назвал русского футболиста, который его впечатлил

Бывший нападающий ЦСКА Рикардо Жезус назвал российского футболиста, который впечатлил его больше всего. Бразилец выделил экс-защитника армейцев Сергея Игнашевича. Кроме того, Жезус рассказал, какой подарок в своё время подарил ему Игорь Акинфеев.

Экс-игрок ЦСКА Жезус назвал русского футболиста, который его впечатлил
© Чемпионат.com

«Кто впечатлил из русских футболистов? Я был в восторге от игры Игнашевича. Серьезный, мощный защитник. Играл за сборную России, крутой футболист. Обычно пихал нам на поле.

Думали, что я назову Акинфеева? От Игоря я как-то получил классный подарок — футболку сборной России!" — приводит слова Рикардо Жезуса Sport24.

Напомним, Рикардо Жезус выступал в составе московского ЦСКА в период с 2008 по 2013 год. Игнашевич, в свою очередь, выступал за армейский клуб с 2004 по 2018 год. Помимо ЦСКА Жезус в России успел поиграть за «Спартак» из Нальчика.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители