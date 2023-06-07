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Российский футболист сменил гражданство

Российский футболист «Крыльев Советов» Александр Зуев сменил гражданство. Его слова приводит Vesti.kz.

Российский футболист сменил гражданство
© Lenta.ru

Зуев рассказал, что получил паспорт Казахстана.

«Это был довольно длительный и непростой процесс. Я очень рад, что наконец-то стал гражданином страны, в которой родился», — поделился он.

По информации Metaratings, после этого 26-летний спортсмен был вызван в сборную Казахстана. Отмечается, что на учебно-тренировочном сборе он заменит Аслана Дарабаева.

Зуев выступает за самарские «Крылья Советов» с февраля 2023 года. В составе клуба он провел 13 матчей, в которых забил один мяч. Ранее Зуев играл за «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Также он провел 14 матчей в составе молодежной сборной России, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.

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