Месси объявил о переходе в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС. Об этом экс-игрок «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» рассказал в специальном заявлении.

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«Я не вернусь в «Барсу», я перехожу в «Интер Майами», – сказал Месси в интервью Mundo Deportivo и Sport.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года.

Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.