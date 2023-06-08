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Источник: «Спартак» интересуется нападающим «Труа» Мама Бальде

Нападающий «Труа» Мама Самба Бальде может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Интерес к 27-летнему уроженцу Гвинеи-Бисау проявляет московский «Спартак». Селекционеры красно-белых рассматривают его в качестве кандидата на усиление атакующей линии, информирует Metaratings.

Источник: «Спартак» интересуется нападающим «Труа» Мама Бальде
© globallookpress.com

Согласно сведениям источника, «Спартак» ещё не сделал официального предложения «Труа». При этом сам Мама Бальде готов продолжить карьеру в России.

Бальде перешёл в «Труа» летом 2021 года, ранее он выступал за «Дижон». В составе «Труа» 27-летний форвард провёл 65 матчей, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мама Самба Бальде в € 8 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» планирует продать своего форварда Шамара Николсона — он не входит в планы Гильермо Абаскаля.

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