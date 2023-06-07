Агент: Виллиан Роша планирует стать чемпионом России

Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал Metaratings.ru о желании бразильца стать чемпионом России с армейцами.

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— Как Виллиан Роша оценивает свой дебютный сезон в России?

— Роша счастлив в ЦСКА, этим переходом он сделал шаг вперед в карьере и хочет соответствовать этому уровню.

— Роша стал одним из открытий сезона, попал в символическую сборную РПЛ. Какие у Виллиана планы на следующий сезон?

— Стать чемпионом России в составе ЦСКА, — сказал Тито.