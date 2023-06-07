Агент: Виллиан Роша планирует стать чемпионом России

«Виллиан Роша планирует стать чемпионом России с ЦСКА» — агент
Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал Metaratings.ru о желании бразильца стать чемпионом России с армейцами.
— Как Виллиан Роша оценивает свой дебютный сезон в России?
— Роша счастлив в ЦСКА, этим переходом он сделал шаг вперед в карьере и хочет соответствовать этому уровню.
— Роша стал одним из открытий сезона, попал в символическую сборную РПЛ. Какие у Виллиана планы на следующий сезон?
— Стать чемпионом России в составе ЦСКА, — сказал Тито.
Роша перешел в ЦСКА из португальского «Портимоненсе» в сентябре 2022 года. 28 летний игрок в минувшем сезоне провел 35 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.