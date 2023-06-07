«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Эктова

Полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов перешёл в «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба кубанского клуба на официальном сайте.

«Краснодар» и «Оренбург» достигли соглашения о трансфере 27-летнего хавбека. Через несколько дней Александр Эктов прибудет в Краснодар, пройдет медобследование и подпишет с «быками» личный контракт», — сказано в заявлении «Краснодара».

27-летний Эктов стал игроком «Оренбурга» летом 2020 года, перейдя из «Шинника». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало летом 2024 года.