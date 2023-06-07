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Бывшему игроку "Анжи" Гасанову предъявлено обвинение по 228-й статье УК РФ

Бывшему футболисту махачкалинского «Анжи», красноярского «Енисея» и норвежского «Тромсе» Шамилю Гасанову предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ.

Экс-игрока «Анжи» задержали с запрещенными веществами
© Газета.Ru

По информации Telegram-каналa «Мутко против», игрок был задержан сотрудниками правоохранительных органов 6 июля в одном из районов Москвы.

Полицейские остановили Гасанова за переход в неполноценном месте, после чего приняли решение досмотреть его из-за необычного поведения.

В кармане у футболиста был обнаружен сверток с мефедроном в размере 0,54 грамма.

В настоящее время 29-летний защитник защищает цвета команды «Сухран» из Узбекистана.

Главным спортивным достижением Гасанова является победа во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) вместе с махачкалинским «Динамо».

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