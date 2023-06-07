Экс-игрока «Анжи» задержали с запрещенными веществами

Бывшему футболисту махачкалинского «Анжи», красноярского «Енисея» и норвежского «Тромсе» Шамилю Гасанову предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ.

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По информации Telegram-каналa «Мутко против», игрок был задержан сотрудниками правоохранительных органов 6 июля в одном из районов Москвы.

Полицейские остановили Гасанова за переход в неполноценном месте, после чего приняли решение досмотреть его из-за необычного поведения.

В кармане у футболиста был обнаружен сверток с мефедроном в размере 0,54 грамма.

В настоящее время 29-летний защитник защищает цвета команды «Сухран» из Узбекистана.