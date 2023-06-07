$81.25-0.0886.95-0.08

Источник: РФС принял решение провести Суперкубок России в Казани

Ближайший розыгрыш Суперкубка России по футболу пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Такое решение приняли в Российском футбольном союзе (РФС). Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

Источник: РФС принял решение провести Суперкубок России в Казани
© Чемпионат.com

Встреча между «Зенитом» (чемпион России) и обладателем Фонбет Кубка России («Краснодар» или ЦСКА) состоится 15 июля. Ранее в РФС сообщали, что определятся с местом проведения не позднее 15 июня.

Сообщалось, что провести матч за Суперкубок России могли на «ВТБ Арене» в Москве. В РФС были заинтересованы, чтобы заявку на проведение подали все города со стадионами к чемпионату мира в России.

«Зенит» — семикратный обладатель Суперкубка России. Столько же титулов у московского ЦСКА, который может стать соперником команды из Санкт-Петербурга. «Краснодар» ещё не выигрывал Суперкубок России.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители